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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli yemin töreniyle memur kadrosuna atandı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli yemin töreniyle memur kadrosuna atandı
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki sözleşmeli personel, hizmet sürelerini tamamlayınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrolarına atandı. Yemin töreninde Türk Bayrağı üzerine yemin eden personeli İl Müdürü Serhat Yığmatepe tebrik etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, düzenlenen yemin töreninin ardından memur kadrolarına atandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personel, hizmet sürelerini tamamlamalarının ardından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrolarına geçiş yaptı. Bu kapsamda düzenlenen törende personel, Türk Bayrağı üzerine yemin ederek memuriyete adım attı. Yemin töreniyle birlikte kamu hizmetindeki görevlerine memur statüsünde devam edecek olan personel, meslek hayatlarında yeni bir döneme başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlü Serhat Yığmatepe, hizmet sürelerini tamamlayarak memur kadrolarına atanan personel tebrik ederek, millete hizmet yolunda üstlendikleri görevlerde başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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