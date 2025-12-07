Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden üreticilere ÇKS hatırlatması

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında sona yaklaşılırken üreticilere güçlü bir hatırlatma yaptı. Müdürlük, tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilerin dosya kayıtlarını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlaması gerektiğini belirtti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, 2026 üretim yılına ait ÇKS müracaatlarında sürecin son günlerine girildiği ve başvuru kaydı bulunmayan üreticilerin desteklemelerden yararlanabilmeleri için kayıtlarını mutlaka güncellemesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, üreticilerin başvurularını ister e-Devlet sistemi üzerinden isterlerse bağlı bulundukları Ziraat Odası'na giderek tamamlayabilecekleri hatırlatıldı. ÇKS kayıtlarını henüz yaptırmamış üreticilerin zaman kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için müracaatların son güne bırakılmaması gerektiği vurgulandı. - AYDIN