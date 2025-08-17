Aydın'dan 64 Öğrenci Gençlik Kamplarına Uğurlandı

Aydınlı 64 öğrenci, Hatay ve Mersin'de düzenlenecek olan gençlik kamplarına uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl farklı illerde organize edilen kamplar, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu yıl da kamplara katılım sağlayan öğrenciler, çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle dolu bir programda yer alacak. Gençlerin hem eğlenmeleri hem de farklı illerden gelen akranlarıyla kaynaşarak yeni dostluklar kurmalarının hedeflenirken, Aydın'dan 64 öğrenci, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin de katılımı ile Hatay ve Mersin'de düzenlenecek olan gençlik kamplarına uğurlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Vali Yardımcımız Kamuran Mustafa Ballı ve İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe, Hatay ve Mersin'de düzenlenecek kamplara katılacak 64 öğrencimizi uğurladı. Gençlerimize keyifli, verimli ve unutulmaz bir kamp dönemi dileriz" denildi. - AYDIN