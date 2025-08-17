Aydın'dan 64 Öğrenci Gençlik Kamplarına Uğurlandı

Aydın'dan 64 Öğrenci Gençlik Kamplarına Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı 64 öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hatay ve Mersin'deki gençlik kamplarına uğurlandı. Kamplar, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Aydınlı 64 öğrenci, Hatay ve Mersin'de düzenlenecek olan gençlik kamplarına uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl farklı illerde organize edilen kamplar, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu yıl da kamplara katılım sağlayan öğrenciler, çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle dolu bir programda yer alacak. Gençlerin hem eğlenmeleri hem de farklı illerden gelen akranlarıyla kaynaşarak yeni dostluklar kurmalarının hedeflenirken, Aydın'dan 64 öğrenci, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin de katılımı ile Hatay ve Mersin'de düzenlenecek olan gençlik kamplarına uğurlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Vali Yardımcımız Kamuran Mustafa Ballı ve İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe, Hatay ve Mersin'de düzenlenecek kamplara katılacak 64 öğrencimizi uğurladı. Gençlerimize keyifli, verimli ve unutulmaz bir kamp dönemi dileriz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.