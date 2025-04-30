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Aydın'da Zabıta Ekiplerinden Fiyat Etiketi Denetimi

Aydın'da Zabıta Ekiplerinden Fiyat Etiketi Denetimi
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Efeler ilçesinde zabıta ekipleri, manavlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde eksik veya hatalı fiyat etiketleri tespit etti. Tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, zabıta ekipleri manavlara yönelik fiyat etiketi denetimi gerçekleştirilirken, bazı işletmelerin ürünlerinde fiyat etiketi bulundurmadığı tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Tüketici haklarının korunması ve vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere dikkat çekildi. Zabıta ekipleri, işletmelerin tüm ürünlerde fiyat etiketi bulundurmasının yasal bir zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. Yapılan kontroller sırasında bazı işletmelere eksik ya da hatalı etiket kullanımı konusunda da bilgilendirme yapılarak, belirlenen sürede eksiklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri, hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de esnafın mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi adına bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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