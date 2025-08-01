Aydın'da Yabancı İkamet İzni Alanların Sayısı Artıyor

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 948 yabancı yaşarken, son 1 yılda yüzde 2'lik artışla 198 kişi ikametini Aydın'a aldırdı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, son günlerde ikamet izni alan yabancıların sayısında belirgin düşüş yaşanmaya başlamıştı. Ancak son aylarda artışlar yaşanırken, yabancı uyruklu vatandaşlar Aydın'a dönüş yapmaya başladı.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. 25 Temmuz 2024 verilerine göre 9 bin 750 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 24 Temmuz 2025 verilerine göre 9 bin 948 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 2 oranında artış yaşanırken, toplam 198 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'a aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 24 Temmuz 2025 verilerine göre toplam 1 milyon 108 bin 72 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı 26 Haziran 2025 tarihinde 7 bin 639 olurken, son bir ayda sayı yüzde 2 oranında azalarak 24 Temmuz 2025 tarihinde 7 bin 505 oldu. 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,64 oldu. - AYDIN