Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da veteriner hekimler hayvan pazarlarında sağlık denetimi yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da veteriner hekimler hayvan pazarlarında sağlık denetimi yapıyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek için pazarlarda süren denetimlerde veteriner hekimler sağlık, kulak küpesi ve sevk belgesi kontrolü yapıyor. Uygun hayvan girişine izin verilirken eksikliklere uyarı ve işlem uygulanıyor; denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Aydın'da bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla hayvan pazarlarında denetimler sürüyor.

Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde mevzuata uygun olan hayvanların pazara girişine izin verilirken, eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilen durumlarla ilgili gerekli uyarı ve işlemler gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve güvenilir hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla hayvan pazarlarındaki denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foça'da yaşlı adamı dolandırdığı ihbar edilen şüpheli otogarda yakalandı! Çantasından 47 ata altını çıktı

Çantasını açan polis şaşkına döndü! İçinden 47 ata altını çıktı
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler22

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor26

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir