Köşk'te market ve bakkallar denetlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, market ve bakkallarda raf, kasa fiyat etiket kontrolü gerçekleştirdi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, raflarda gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu.

Denetimler ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüz gıda birimi personeli tarafından 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan rutin gıda denetim faaliyetlerimize ara vermeden devam edilmektedir. Sağlığınız bizim için önemli ve önceliklidir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN