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Aydın'da su ürünleri nakil araçları denetlendi

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Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde su ürünleri nakil araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, su ürünlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde taşınmasını sağlamak ve kaçakçılığı önlemektir.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde su ürünleri nakil araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Aydın'da su ürünlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde taşınmasını sağlamak ve kaçakçılığı önlemek için denetimler sürüyor. Bu kapsamda Akköy Jandarma Komutanlığı, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Aydın İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ve Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından ortaklaşa yürütülen denetimde, su ürünleri taşıyan araçlar mercek altına alındı. Yapılan denetimlerde, nakil araçlarının taşıma belgeleri ve taşıdıkları ürünler kontrol edildi. Denetim ekipleri, 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında araç sürücülerine ve personellere bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve su ürünleri nakliyesinde kurallara uyulmasının hem deniz ekosisteminin korunması hem de sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akköy Didim Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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