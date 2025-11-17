Aydın'da Sobaların Estetik Değeri Artıyor

Aydın'da havaların soğumasıyla birlikte çarşı pazarda soba hareketliliği başlarken vatandaşlar daha çok modern evlerde ve kış bahçelerinde estetik duruşu nedeniyle şömine modellerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kış telaşının yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladığı Aydın'da özellikle sabah ve akşam serinliklerinin artmasıyla vatandaşların soba ve ısıtıcı arayışında hareketlilik yaşanıyor. Ancak sobanın artık pek çok evde temel bir ihtiyaçtan çok bir zevk unsuruna dönüşmüş durumda olduğunu kaydeden esnaf, özellikle şömine tipi modellerin ısınmanın ötesinde dekoratif bir parça olarak görüldüğünü kaydetti. Kent merkezinde kullanım azalsa da modern evlerde ve kış bahçelerinde estetik duruşu nedeniyle bu modellerin talebi giderek arttığını belirten soba satışı yapan Batuhan Büyüktarakçı, yılın ilk soğuk dalgasının Eylül-Ekim aylarında yaşandığını, o dönem satışların oldukça hızlı ilerlediğini ancak sıcak havaların bir süre satışları durdurduğunu, soğukların yeniden kendini göstermesiyle çarşıda hareketlenme başlayacağını belirtti.

"Doğalgaz ve elektrik daha uygun hale geldi"

Kömür fiyatlarının arttığını bu nedenle vatandaşın giderek elektrikli ısıtıcıya ve doğalgaza yöneldiğini ifade eden Büyüktarakçı, "2025 yılının ilk döneminde Eylül-Ekim gibi bir soğuk oldu kış kendini hissettirdi o zaman satışlarımız hızlıydı. Şimdilerde havanın biraz daha sıcak gitmesi ile duruldu ama yeniden soğukların gelmesi ile birlikte tekrar yoğunlaşacaktır. Ülkemizdeki enflasyon durumu göz önünde bulundurulduğunda kömür fiyatları yüksek olduğu için şu an insanlar biraz sobadan vazgeçmeye başladılar. Elektrikli ısıtıcılar ve doğalgaz kömür fiyatlarına göre daha maliyeti düşük durumu geldi. Bir de sobanın odunu, kömürü, külü ile uğraşmak istemeyenler de oluyor" dedi.

Tüm bu tabloya rağmen sobanın farklı bir kulvara kaydığını anlatan Büyüktarakçı, sobanın artık bir ısınma aracı olmaktan çıkıp özellikle şömine tipli modellerin estetik bir ev dekoruna dönüştüğünü, kış bahçeleri ve lüks konutlarda zevk amaçlı tercih edilmeye başlandığını söyledi. Buna karşılık doğalgazın ulaşmadığı mahallelerde ve kırsal kesimde sobanın halen vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"3 bin liradan 35 bin liraya kadar soba çeşidi mevcut"

Soba fiyatlarının da model ve özelliklere göre geniş bir aralıkta değiştiğini belirten Büyüktarakçı, "Soba fiyatlarımızda kovalılar 3 bin TL'den başlayıp 6 bin 6 bin 500 TL'ye, fırınlı kovalı dediğimiz sobalarımız 6 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye, şömine tipli sobalarımız da 10 bin TL'den başlayıp 35 bin bandına kadar devam ediyor" dedi. - AYDIN