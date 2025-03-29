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Aydın'da Sağanak Yağış Semt Pazarını Olumsuz Etkiledi, Çiftçileri Sevindirdi

Aydın'da Sağanak Yağış Semt Pazarını Olumsuz Etkiledi, Çiftçileri Sevindirdi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, semt pazarındaki esnafı zor durumda bırakırken, çiftçilere su ihtiyacını karşıladı. Alışverişe gelen vatandaşlar yağmurdan korunmak için esnafın çadırlarına sığındı.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış semt pazarındaki esnafı zor durumda bırakırken, çiftçileri sevindirdi.

Ortaklar Mahallesi'ndeki sağanak yağış Ramazan Bayramı öncesinde hem semt pazarındaki esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşları zor durumda bıraktı. Semt pazarında, yağmur nedeniyle esnaflar işlerini sürdürmekte güçlük çekerken, bazı esnafların tezgahlarını kurmadığı görüldü. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar da, yağmurdan korunmak için esnafların çadırlarının altına sığındı. Pazar esnafını olumsuz etkileyen yağmur, çiftçilerin ise yüzünü güldürdü. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken bölgedeki çiftçiler, yağmur sayesinde 'can suyu' bulmuş oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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