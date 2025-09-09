Aydın'da Öğrencilere Satranç Eğitimi Verildi

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde özel bir firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere satranç eğitimi verildi. 9 hafta süren eğitimin ardından düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler tablet, bisiklet ve hediye çekleriyle ödüllendirildi.

Karacasu'da faaliyet gösteren bir şirketin, Satranç Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirdiği proje kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere satranç eğitimi verildi. Ataköy ve Ataeymir İlk-Ortaokulları ile Atatürk ve Sevenler İlkokulları ve İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlere 130 öğrenci katıldı.

Haftada bir gün, iki ders saati olarak toplam 9 hafta süren eğitimlerde öğrenciler satranç taşlarının hareketleri, temel kurallar ve stratejiler konusunda bilgi sahibi oldu.

Büyük heyecana sahne oldu

Eğitimlerin ardından Karacasu Düğün Salonu'nda düzenlenen turnuvada öğrenciler çeşitli yaş kategorilerinde yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere tablet, bisiklet ve hediye çekleri verildi. Katılan tüm öğrencilere ise madalya ve satranç takımı hediye edildi.

Ödül törenine şirket yetkililerinin yanı sıra Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş de katıldı.