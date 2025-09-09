Haberler

Aydın'da Öğrencilere Satranç Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu'da özel bir firma tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 130 öğrenciye satranç eğitimi verildi. Eğitimlerin sonunda düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde özel bir firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere satranç eğitimi verildi. 9 hafta süren eğitimin ardından düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler tablet, bisiklet ve hediye çekleriyle ödüllendirildi.

Karacasu'da faaliyet gösteren bir şirketin, Satranç Spor Kulübü işbirliğinde hayata geçirdiği proje kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere satranç eğitimi verildi. Ataköy ve Ataeymir İlk-Ortaokulları ile Atatürk ve Sevenler İlkokulları ve İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlere 130 öğrenci katıldı.

Haftada bir gün, iki ders saati olarak toplam 9 hafta süren eğitimlerde öğrenciler satranç taşlarının hareketleri, temel kurallar ve stratejiler konusunda bilgi sahibi oldu.

Büyük heyecana sahne oldu

Eğitimlerin ardından Karacasu Düğün Salonu'nda düzenlenen turnuvada öğrenciler çeşitli yaş kategorilerinde yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere tablet, bisiklet ve hediye çekleri verildi. Katılan tüm öğrencilere ise madalya ve satranç takımı hediye edildi.

Ödül törenine şirket yetkililerinin yanı sıra Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş de katıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Bu ne hal Acun!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.