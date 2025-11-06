Aydın'da Öğrenciler Erken Yaşta Spora Yönlendiriliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların erken yaşta spora yönelmesini sağlamak ve aktif yaşam kültürünü geliştirmek amacıyla il genelindeki ilkokullarda spor dalı eğitimlerini sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, öğrenciler farklı branşlarda düzenlenen eğitimlerle hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhu, disiplin ve dayanışma gibi değerleri öğreniyor. Çocukların yeteneklerine göre yönlendirilmesinin amaçladığı ve Aydın'ın tüm ilçelerinde sürdürülen eğitimlerde çocukların sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler, ilgi duydukları branşlarda temel becerilerini geliştirirken aynı zamanda sağlıklı bir sosyal ortamda kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, erken yaşta spora kazandırılan her çocuğun geleceğin sağlıklı bireyleri arasında yer alacağı vurgulanarak, "Aydın'ın dört bir yanında sporu tabana yaymanın ve geleceğin sporcularını bugünden yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN