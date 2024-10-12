Aydın'da Nar Ürünleri İçin Numune Alım Çalışmaları Başladı

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan hasat öncesi numune programı çerçevesinde nar için numune alım çalışmalarına başladı. Ekipler, tarım alanlarında gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla, nar örneklerini topladı.

Alınan numuneler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın akredite laboratuvarlarında pestisit kalıntı analizi için incelenecek. Bu analizler, nar ürünlerinin güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilirken, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin üreticilere kalite standartlarını yükseltme konusunda da katkı sağlayacağını belirtti. Çiftçiler de, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunabilmek için yapılan bu çalışmalara destek verirken, Aydın'daki nar üreticileri analiz sonuçlarının olumlu çıkması halinde ürünlerinin pazardaki rekabet gücünün artacağını ifade etti. - AYDIN