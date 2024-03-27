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Aydın'da modern tarım uygulamaları destekleniyor

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Aydın'ın tarımsal potansiyelini artırmak ve modern tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla, Aydın Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde yer alan bir sera alanını ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sera yetkilileri tarafından karşılanan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Altıntaş, 10 dekarlık alanda topraksız tarımsal üretim yapılan serada modern tarım tekniklerinin uygulanışını yakından inceledi. Ziyaret sırasında, sera faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve onlara destek olacaklarını belirtti. Modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tarımsal inovasyonun teşvik edilmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

Aydın Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın Kardeşköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyarete Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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