Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında satışa hazır halde 415 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Havaalanı Bulvarı üzerinde bir araca operasyon düzenledi. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilen 415 litre etil alkol ele geçirildi. Araçtaki M.Ç. ve S.C. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN