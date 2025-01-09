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Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Aydın'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, 415 litre etil alkol ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında satışa hazır halde 415 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Havaalanı Bulvarı üzerinde bir araca operasyon düzenledi. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilen 415 litre etil alkol ele geçirildi. Araçtaki M.Ç. ve S.C. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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