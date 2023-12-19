Aydın'da İl Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi Toplandı

Aydın'da İl Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi, önümüzdeki 3 yıllık il hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlamasını yapmak amacıyla bir araya geldi.

Aydın'da İl Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi önümüzdeki 3 yıllık il hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlamasını yapmak amacıyla toplandı.

Aydın'da İl Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan üç yıllık il hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlamasını yapmak üzere Vali Yardımcısı Mehmet Yüce başkanlığında bir araya geldi. Hayvansal üretim planlama çalışmaları Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde uygulanacak üretim planlama çalışmaları ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan tarafından sunuldu. Toplantı sonunda Aydın'ın geleceğine yön verecek olan hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planları teknik komite değerlendirmeleri ile oluşturuldu. - AYDIN