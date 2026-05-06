Haberler

Aydın'da bahar bereketi, yağışlar hayvancılık sektörüne yaradı

Aydın'da bahar bereketi, yağışlar hayvancılık sektörüne yaradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da bu yılki olumlu yağışlar, hayvancılık sektörüne yansıyarak üreticilerin yem tedarikinde zorlanmamalarını sağladı. Kaba yem teminindeki rahatlama, besicilik ve süt üretimini yeniden cazip kıldı.

Aydın'da bu yıl yağışların mevsim normallerinde seyretmesi ve bahar aylarının verimli geçmesi, hayvancılık sektörüne olumlu yansıdı. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle kaba yem sıkıntısı yaşayan yetiştiriciler artık daha kolay yem tedarik eder hale geldi. Kaba yem tedarikinde yaşanan rahatlama sayesinde hayvancılık yeniden cazip bir ek gelir kapısı olmaya başladı.

Kurak geçen dönemlerde yem bulmakta güçlük çeken üreticiler artan yağışlarla birlikte meraların canlandığını, kaba yem temininin kolaylaştığını belirtti. Yem maliyetlerinin azalmasıyla birlikte Aydın genelinde arazisi ve hayvan bakacak yeri bulunan birçok vatandaş yeniden hayvan edinerek besiciliğe ve süt üretimine başladı. Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar Mahallesi'nde yaşayan yetiştirici Fatma Muhdar, hayvancılığın kendileri için yalnızca gelir kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam alışkanlığı olduğunu söyledi. Gençlik yıllarında geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden Muhdar, "Gençlik yıllarımızda ekmeğimizi hayvancılıktan yedik. Belli bir yaşa geldik, artık çalışmasak da geçinebilecek durumdayız. Ama bu alışkanlıktan vazgeçemiyoruz. Hem bize meşguliyet oluyor, hayat boşa geçmemiş oluyor hem de ekstradan para kazanıyoruz. Hayvancılığı çok seviyoruz, bu nedenle bırakamıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi

Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası

Fenerbahçe'den Salah bombası
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin