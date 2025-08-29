Aydın'da Gıda Güvenliği İçin Çapraz Denetim Yapıldı

Aydın'da Gıda Güvenliği İçin Çapraz Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesindeki hazır ve tabldot yemek üretimi yapan işletmelerde hijyen ve belgelere yönelik çapraz denetim gerçekleştirdi. Amaç, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak.

Aydın'ın Söke ilçesinde çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekipleri, eşzamanlı olarak Didim ilçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üretimi yapılan işletmelerde çapraz denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla riske dayalı gıda işletmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe tarım ekipleri, diğer ilçelerde de eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği çapraz gıda denetimlerinde hız kesmiyor. Ekiplerin son adresi Didim ilçesinde hazır ve tabldot yemek zaten işletmeler oldu. Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda işletmelerin hijyen şartları ve kullanılan ürünlerin yönetmeliğe uygunluğu kontrol edildi. Aynı zamanda işyerlerinin belge kontrolleri de gerçekleştirilirken, çapraz denetimlerin de aralıksız devam edeceğini vurgulayan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptığı açıklamada "5996 sayılı Kanun kapsamında İl Müdürlüğümüz ile eş zamanlı Didim İlçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üretimi yapan işletmelerin çapraz denetimleri gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt

Hastanelerle ilgili infial yaratan iddia! Bakanlıktan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.