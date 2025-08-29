Aydın'da Gıda Güvenliği İçin Çapraz Denetim Yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekipleri, eşzamanlı olarak Didim ilçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üretimi yapılan işletmelerde çapraz denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla riske dayalı gıda işletmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe tarım ekipleri, diğer ilçelerde de eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği çapraz gıda denetimlerinde hız kesmiyor. Ekiplerin son adresi Didim ilçesinde hazır ve tabldot yemek zaten işletmeler oldu. Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda işletmelerin hijyen şartları ve kullanılan ürünlerin yönetmeliğe uygunluğu kontrol edildi. Aynı zamanda işyerlerinin belge kontrolleri de gerçekleştirilirken, çapraz denetimlerin de aralıksız devam edeceğini vurgulayan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptığı açıklamada "5996 sayılı Kanun kapsamında İl Müdürlüğümüz ile eş zamanlı Didim İlçesinde bulunan hazır ve tabldot yemek üretimi yapan işletmelerin çapraz denetimleri gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN