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Aydın'da Gezginci Arıcıların Kovan Tespitleri Yapıldı

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Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda konaklayan gezginci arıcıların arılı kovan tespitleri yapıldı. Bu çalışma, destekleme ödemelerinden yararlanılmasını sağlayarak bal üretiminin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Aydın'ın Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda konaklayan gezginci arıcıların arılı kovan tespitleri yapıldı.

Gezginci arıcılar, sezon boyunca doğanın sunduğu çeşitli bitki örtüsünden yararlanarak bal üretimini gerçekleştiriyor. Desteklemeye esas arılı kovan tespit çalışmaları ise, bu sayede hem destekleme ödemelerinden yararlanılmasını sağlayarak hem de bal üretiminin sürdürülebilirliğini artırıyor. Kovanların faal olup olmadığının yerinde tespit edilmesi, arıcılık sektöründe doğru ve adil destek dağıtımını sağlamaya yönelik bir adım olarak öne çıkarken ekipler belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı bölgelerinde saha çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ekipler Atburgazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda konaklayan gezginci arıcıların arılı kovan tespitlerini gerçekleştirdi. Desteklemeye hak kazanacak kovanların sayısının netleşmesiyle birlikte, arıcılar hem sektöre katkı sağlayacak hem de üretim kapasitelerini artırabilecek desteklerden faydalanma imkanına sahip olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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