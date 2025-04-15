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Aydın'da Geleneksel Tarım: Atlarla Çalışan Son Üreticiler

Aydın'da Geleneksel Tarım: Atlarla Çalışan Son Üreticiler
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, künar fıstığı üreticisi Zeki Yardım, tarım işlerini atıyla sürdürüyor. Geleneksel yöntemleri tercih eden üreticiler, teknolojiye ayak uyduramayan biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da gerek arazi yapısının sarplığı gerekse teknolojiye ayak uyduramayan eski kuşaklar halen tarım işlerini atları ile sürdürüyor. Bunlardan biri de 57 yaşındaki Zeki Yardım. Koçarlı ilçesine bağlı dağ köylerinde künar fıstığı üreticiliği yapan Zeki Yardım en büyük yardımcısının atı olduğunu belirterek, "Taşıma ve ulaşım işlerini atla sürdüren nadir kişilerden biri benim. Artık bu işten ikimiz birlikte emekli oluruz" dedi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi başta olmak üzere çam fıstığı olarak da bilinen künar fıstığı üreticilerinin zorlu mesaisi devam ediyor. Gençlerin tamamının motorlu araçlarla sürdürdüğü tarım işerinde nadir de olsa atları kullanan halen var. Birçoğu teknolojiye ayak uyduramadığı için çok azının da ekonomik nedenlerden dolayı halen atları kullandığı Aydın dağlarında eski usul taşıma yapanlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Gençlik yıllarında ekonomik nedenlerden dolayı araba alıp sürmesini öğrenmediğini ekonomisi düzelince de varlığının önemli bir kısmını çocuklarının eğitimi için kullandığını belirten Zeki Yardım, "Hayatımdan memnunum. Tarım işlerinde çalışabilmek için ilk şart sağlıklı olmaktır. Hamdolsun sağlıklı olup çalışabildiğim için mutluyum. Bizim gibi eski usul çalışan pek kalmadı ama artık biz çalışma hayatını bu şekilde tamamlayacağız gibi görünüyor. Atımı yük olduğu zaman taşıma işleminde yük olmadığında da ulaşım işinde kullanıyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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