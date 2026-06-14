Tarlada mesaiye milli maç arası

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da büyük heyecana sahne oldu. Şehir merkezlerinde kurulan dev ekranların yanı sıra kırsal mahallelerdeki tarla ve bahçelerde çalışan vatandaşlar da milli heyecana ortak oldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan karşılaşma nedeniyle Aydın'ın birçok noktasında vatandaşlar ekran başına geçti. Kent merkezlerinde toplu izleme alanlarında yoğunluk yaşanırken, kırsal kesimlerde çalışan üreticiler ve tarım işçileri de maçı kaçırmadı. Özellikle incir bahçelerinde ve tarım arazilerinde mesai yapan işçiler, çalışmalarına kısa süreli ara vererek cep telefonlarından karşılaşmayı takip etti.

Aydın ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan incir bahçelerinde sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan işçiler, milli maçın başlamasıyla birlikte gölgelik alanlarda bir araya geldi. Cep telefonlarından maçı izleyen işçiler, A Milli Takım'ın pozisyonlarında büyük heyecan yaşadı.

Tarla ve bahçelerde çapa yapan ameleler de çalışmaya kısa süreli ara vererek milli heyecana ortak olarak ay-yıldızlı ekibin mücadelesini ilgiyle takip etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı