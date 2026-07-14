Haberler

Aydın'da çocuklar yaz tatilini sporla değerlendiriyor

Aydın'da çocuklar yaz tatilini sporla değerlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında Aydın'da çocuklar, yaz tatilini spor yaparak geçiriyor. Yüzme, voleybol, jimnastik gibi branşlarda eğitim alan çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında Aydın'da çocuklar, yaz tatilini spor yaparak hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar, farklı branşlarda verilen eğitimlerle sporla tanışma fırsatı buluyor. Program kapsamında yüzme, voleybol, jimnastik başta olmak üzere çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen antrenmanlarla çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Yaz Spor Okulları ile çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, takım ruhunu kazanmaları ve yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmeleri amaçlanırken, Engelsiz Spor Okulları sayesinde özel bireylerin de spor faaliyetlerine aktif katılımı destekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporun birleştirici gücüyle çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, yaz dönemi boyunca spor okullarındaki eğitimlerin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak