Aydın'da çocuklar yaz tatilini sporla değerlendiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında Aydın'da çocuklar, yaz tatilini spor yaparak hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okullarında çocuklar, farklı branşlarda verilen eğitimlerle sporla tanışma fırsatı buluyor. Program kapsamında yüzme, voleybol, jimnastik başta olmak üzere çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen antrenmanlarla çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Yaz Spor Okulları ile çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, takım ruhunu kazanmaları ve yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmeleri amaçlanırken, Engelsiz Spor Okulları sayesinde özel bireylerin de spor faaliyetlerine aktif katılımı destekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporun birleştirici gücüyle çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, yaz dönemi boyunca spor okullarındaki eğitimlerin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı