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Aydın'da Çiftçilikle Geçimlerini Sağlayan Solagay Çifti

Aydın'da Çiftçilikle Geçimlerini Sağlayan Solagay Çifti
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Arif ve Zülfiye Solagay çifti, 3 dönümlük tarlarında yıl boyunca üretim yaparak ekonomik zorlukların üstesinden geliyor. Tarımın önemini vurgulayan çift, gençlerin tarımdan uzaklaşmasına dikkat çekiyor ve sağlıklı yaşam ile kazanç sağlamanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan Arif-Zülfiye Solagay çifti, 3 dönümlük tarlalarında yılın 12 ayı üretim yaparak hayatlarını kazanıyor. Aydın ve çevresinde çalışmak isteyen herkesin ekmeğini bir şekilde kazanabileceğini belirten Arif Solagay, 15 yıldır sofralara salatalık malzeme üreterek hayatlarını kazandıklarını belirtti.

Türkiye'de son dönemlerde herkes işsizlikten ve ekonomik krizden dert yanarken, gençlerin tarımdan uzaklaşmasından dolayı verimli arazilerin işlenemediğini belirten Arif Solagay, eşiyle haftanın 4 günü tarlada 2 günü pazarda bir günü de istirahat ederek 15 yıldır çalıştıklarını belirtti. Toprağı işleyen herkesin bir şekilde ekmeğini kazandığını belirten Arif-Zülfiye Solagay Çifti, "Yaklaşık 15 yıldır bu 3 dönümlük arazide çalışıyoruz. Marul, soğan, roka, tere, maydanoz üretyoruz. Nankör olmayalım, Allah bereket versin ekmeğimizi kazanıyoruz" diyerek hayatlarından memnun olduklarını belirtti.

Şu an için marulun 20-25 TL, soğan 15-20 TL, roka, maydanoz ve terenin de bağını 10 TL'den sattıklarını belirten Zülfiye Solagay, "Eskiden salata tüketim alışkanlığı pek yaygın değildi. Artık insanlarımız sadece damak tadı için değil sağlık için de salata tüketmeye başladı. İşlerimiz gayet güzel ve kendi işimizi yapmaktan mutluyuz" diyerek özellikle emekli olanların hafif tarım işleri ile toprakla meşgul olarak hem sağlıklı yaşayıp hem de para kazanabileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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