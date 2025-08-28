Aydın'da Çiftçi Kayıt Sistemi Toplantısı Yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosya alımları öncesinde, kent genelindeki tüm Ziraat Odalarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılında ilk kez 3 ili kapsayan Ziraat Odalarına ÇKS veri giriş işlemlerinin devrine ilişkin protokol kapsamında yaşanan aksaklıklar ele alındı. Katılımcılar, sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için çözüm önerilerini dile getirirken, 1 Eylül itibariyle başlayacak yeni sezon dosya alımlarıyla ilgili yapılması gereken işlemler de görüşüldü.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosya alımları öncesinde düzenlenen toplantıda, geçen yıl uygulamaya konulan veri giriş devri protokolü kapsamında yaşanan aksaklıklar masaya yatırıldı. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yeni sezon hazırlıkları değerlendirildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN