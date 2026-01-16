Aydın'da 2025 yılında 30 yatırımcı hibe almaya hak kazandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 30 yatırımcı hibe almaya hak kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kırsal kalkınma ve örgütlenme faaliyetleri kapsamında 2025 yılında çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak müdürlükten yapılan açıklamada, "Kırsalda üretimi güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 yılı boyunca Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarla üreticilerimize önemli destekler sağlandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarında proje başvuruları arasından 30 yatırımcı hibe almaya hak kazandı. 20 yatırımcıya 53 milyon 171 bin 368 TL hibe ödemesi yapılmış olup, devam eden projeler tamamlandıkça ödemeler sürecektir. Bireysel Sulama Sistemleri Kapsamında 20 yatırımcı desteklenmiş olup toplamda 2 milyon 725 bin 804 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. 704 dekar tarım arazisi basınçlı sulama sistemine kavuştu. Kırsalda sürdürülebilir üretim, güçlü yatırım ve verimli tarım için 2026 yılında da çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" denildi. - AYDIN