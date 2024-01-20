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Aydın Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Destek Sağlıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, zor durumda kalan küçükbaş hayvan üreticilerine yem ve yonca desteği sağlıyor. Nazilli'de hayvancılık yapan aileler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, zor durumda kalan küçükbaş hayvan üreticilerine yem ve yonca desteği sağlıyor.

Nazilli'de uzun yıllardır hayvancılık yapan ve zor durumda kalan aileler, kendilerine destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"BİZE SADECE ÖZLEM BAŞKAN DESTEK OLDU"

Hayvancılığın aile geleneği olduğunun altını çizen Cennet Özden, "Hayvancılığı 10-15 yıldır yapıyoruz. Bu işi herkes yapamaz. Hiç kimse destek olmuyor. Sadece başkanımız Özlem Çerçioğlu destek oldu" dedi.

30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Mehmet Gezgin, "Bizim havada yaprağımız, yerde toprağımız yok. Bizler sadece hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çaresiz kalmıştık, en son başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu aradık. Sağ olsun, yemimizi gönderdi, yardım etti, her an yanımızda, çok memnununuz. Özlem Başkanımız yerden göğe kadar sağ olsun" diye konuştu.

Nazilli'de yaşadığını, Mergen Çayı üzerinde hayvancılık yaptıklarını söyleyen Şinasi Yıldırım ise "Bizim en büyük gider kalemimiz yem. Kendimiz yemiyoruz, hayvanlarımızı yediriyoruz. Hayvancılık biterse tarım tamamen bitmiş olur. Üreticiye böyle destekler bize katkıda bulunur. Özlem Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Allah bir kere değil, bin kere razı olsun" diyerek, Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çerçioğlu ise zor durumda kalan her üreticinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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