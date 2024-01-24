Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Didim'de Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte, Didim'de vatandaşlarla buluştu. Didim Pazarı'ndan alışveriş de yapan Çerçioğlu, "Didim'de yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek" dedi.

Didim'de Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar 914 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Çerçioğlu, ilçede 250 kilometre yol ve 290 kilometre de altyapı çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Yapılan yatırımlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Çerçioğlu'na geçinememekten yakındı. Vatandaşlar, tarım kenti Aydın'da bile pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmasına tepki gösterdi.

Pazarcı esnafından alışveriş de yapan Çerçioğlu ise vatandaşlara hak verdiklerini belirtti. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek talebinde bulunan vatandaşların sayısında son aylarda büyük artış olduğunu hatırlatarak, ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.