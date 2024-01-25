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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ile birlikte Çine'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çine Pazarı'nda yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi. Çerçioğlu, Çine'ye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ile birlikte Çine'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çine Pazarı'nda yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Çinelilerle sohbet eden Çerçioğlu, "Biz Aydın'ımızın dört mevsimini Aydın'ın havasını soluyarak yaşıyoruz. Aydın'ı daha da yaşanabilir refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için vatandaşlarımıza söz verdik, verdiğimiz bu sözleri de teker teker yerine getiriyoruz. Çine'ye şimdiye kadar toplam 733milyon liralık yatırım ve hizmette bulunduk. Bu yatırımlarımız hala devam etmekte. Çine'ye hiç kimse bu kadar yatırım yapmadı. Önümüzdeki dönemde de Çine'ye yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Pazar esnafı Çerçioğlu'na, vatandaşların alım gücünün düşmesinden dolayı satış yapamadıklarınıanlatırken, vatandaşlar ise artık mutfak alışverişi yapmanın bile mümkün olmadığını söyledi. Aldığı emekli aylığıyla geçinemediğinden yakınan emekli bir vatandaş, ilerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Aydın Yerel Yaşam Politika Ekonomi Güncel Haberler

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