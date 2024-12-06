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Ayakkabı Tamircisi 35 Yıldır Çırak Bulamıyor

Ayakkabı Tamircisi 35 Yıldır Çırak Bulamıyor
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ramazan Kurt, ekonomik nedenler ve yükselen ayakkabı fiyatları nedeniyle tamir hizmetlerine artan talebin yanı sıra çırak bulamamaktan şikayetçi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 35 yıldır ayakkabı tamircisi, mesleği devam ettirecek çırak bulamıyor. En büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu ve yükselen ayakkabı fiyatları sebebi ile vatandaşların tamire daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirten Ramazan Kurt, 35 yıldır özenle yaptığı kundura tamirciliğini gelişen teknolojiye inat sürdürüyor.

Ekonomik sebepler ve yükselen ayakkabı fiyatları sebebi ile vatandaşlar, yıpranan ayakkabıların yenisini almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte son zamanlarda artan talep doğrultusunda ayakkabı tamircileri, artan iş yüküne yetişmekte zorlanıyor. İlkokuldan sonra başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğini, gelişen teknolojiye rağmen Sakarya'nın Hendek ilçesinde 35 yıldır sürdüren Ramazan Kurt'ta (48), çırak bulamamaktan dertli. Artan taleplere yetişebilmek için sabah erken saatlerde dükkanını açarak geç saatlere kadar çalışan Kurt'a bazı günlerde eşi yardım ediyor.

Gençlere mesleği tavsiye eden ayakkabıcı tamircisi Ramazan Kurt, "Bu mesleğe 1989 yılında ilkokuldan çıktıktan sonra başladım. Ekonomik sıkıntılar ve ayakkabı fiyatlarından dolayı yoğun bir talep var tamir için. Maalesef 15-20 senedir yanımızda çalıştıracak çırak bulamıyoruz, kimse bu işleri istemiyor. Gençler beğenmiyor artık bu işleri, o anlamda eskisi gibi talep yok. Bu mesleği tavsiye ederim; güneş, yağmur görmüyorsun oturduğun yerde çalışıyorsun yorucu bir iş değil. Sabah 7.30'da gelip gece saat 11'e kadar çalıştığım günler oluyor. Bazen eşim gelip yardım ediyor, eleman bulamadığım için" dedi.

Tamir fiyatları hakkında da bilgiler veren Kurt, "Müşterilerimiz genelde taban ve bot fermuarı değiştirme için geliyor. Bot fermuarının çiftini şuanda 100 TL'e değiştiriyoruz. Taban değişimleri ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor. Ayakkabı tabanlarını diktirmek için gelenler de var onda da fiyat 80-100 TL arasında. Çanta fermuarları da aynı şekilde 80 ila 100 TL arasında değiştiriyoruz. En çok ayakkabı taban dikiş talebi var" diye konuşu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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