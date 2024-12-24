Avukat Ebubekir Elmalı'dan Emeklilere Destek

Sanattan kültüre, spordan eğitime yönelik sosyal destek projeleriyle adından sıkça söz ettiren Erzurumlu Avukat Ebubekir Elmalı, emeklilere verdiği sözü de tuttu.

Avukat Ebubekir Elmalı, Türkiye Emekler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Aras ve Genel Sekreter Tuncay Yıldız ile bir araya gelerek hem emeklilerin taleplerini dinledi hem de söz verdiği şekilde yardımı yerine getirdi. Elmalı, toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya ve onlarla güzel anları paylaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Emekliler için kış daha soğuk. Daha sıcak bir kış için maddi durumu iyi olmayan emeklilerimizin doğalgaz faturalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesi başkanlığının belirlediği dar gelirli 100 emeklimize 500'e TL destek yardımı nakden yapıldı. Emeklilerimizin ellerin öperim" dedi. - ERZURUM