Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Efes Selçuk'ta Başladı

U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde başladı. Avrupa'nın en iyi U20 oyuncularının mücadele edeceği şampiyona, 17 Temmuz'da sona erecek.

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyonaya, Türkiye de ev sahibi ülke olarak 3 erkek ve 1 kadın voleybol takımı ile katılıyor.

35 ÜLKEDEN 64 TAKIM, PAMUCAK'TA

Organizasyon sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, iki yıl önce Pamucak Sahili'nde 18 yaş altı ve 22 yaş altı Avrupa Şampiyonaları düzenlendiğini hatırlatarak, "Yeniden bir Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası ile Pamucak Plajı'nda olmak bizim için büyük mutluluk. Yeniden Pamucak diyorum ben. Takımlarımızın hazırlıkları beş altı gün öncesinde başladı. Biz turnuvamıza ana tablo maçları ile başlamış olduk. 35'e yakın ülkeden 32 kadın, 32 erkek takımının katılımıyla Pazar gününe kadar mücadele edeceğiz. Biz de ev sahibi ülke olarak 4 takımla katılıyoruz. Gençlerimizin uluslararası bir organizasyonda yer alarak onları olimpiyatlara hazırlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bütün voleybolseverleri Pamucak Sahili'ne davet eden Yeşiltaş, " Bu organizasyonda bize ev sahipliği yapan Selçuk Belediyesi'ne, çalışanlarına, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Türkiye Voleybol Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise organizasyona geniş bir katılım sağlandığını belirterek, "Selçuk'ta U20 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye Voleybol Federasyonu olarak daha çok denetleme ve gözetleme görevimizi sürdürüyoruz. Bu turnuvanın gerçekleşmesine katkı sunan İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, Selçuk Belediye'ne federasyonumuz ve plaj voleybolu severler adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

ANKA / Yerel