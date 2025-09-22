Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Zumba Etkinliği Düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kuvayi Milliye Parkı'nda zumba etkinliği düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, zumba eğitmenleri Egemen Korkmaz ve Selda Candaş eşliğinde güne sporla ve yüksek motivasyonla başladı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, her yaştan vatandaş ritmik hareketlerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sağlıklı yaşam için egzersizin önemine dikkat çekti. Çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir katılımın olduğu etkinlik, sabah sporunu sosyal bir buluşmaya dönüştürdü. Etkinlik sonrası yetkililer, "Katılımlarıyla etkinliğimizi renklendiren tüm vatandaşlarımıza ve bizlere eşlik eden eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yaşamı ve hareketliliği teşvik eden bu tür etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN