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ATB genel kurulunda Mehmet Mühsürler 8 komiteden 5'ini kazanarak güven tazeledi

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ATB genel kurulunda Mehmet Mühsürler 8 komiteden 5'ini kazanarak güven tazeledi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mehmet Mühsürler ve ekibi, 8 komiteden 5'ini kazanarak güven tazeledi. Yaklaşık 700 delegenin bulunduğu genel kurulda Mühsürler'in rakibi Yücel Genç ve ekibi ise 3 komitede üstünlük sağladı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın (ATB) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mehmet Mühsürler ve yönetimi 8 komiteden 5'ni kazanarak güven tazeledi.

Yaklaşık 700 delegenin bulunduğu genel kuruldu mevcut Başkan Mehmet Mühsürler ile Yücel Genç iki liste halinde yarıştı. Seçimde 8 komiteden 5'ni Mehmet Mühsürler ve ekibi kazanırken, komitelerden 3'nde ise ipi Yücel Genç ve ekibi göğüsledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde, oy verme ve sayım işleminde herhangi bir olumsuz yasanmazken, seçim sorunsuz bir şekilde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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