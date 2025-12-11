İktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine kariyer tüyoları

Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Lojistik topluluğu tarafından 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) Kariyer Planlaması' konulu söyleşi düzenlendi. Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye çok sayıda öğrenci katıldı.

"Diğerlerinden farklı olun"

Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim, ülkemizdeki dört gençten üçünün İİBF mezunu ve Türkiye'de en fazla mezun veren fakültenin İİBF olduğunu belirterek, "Eğer işsiz olmak istemiyorsanız hedef koymanız gerekiyor. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alanın üzerine gidin. Bu bölümden mezun olunca sizin bir farkınızın olması lazım. Bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız öğrenci topluluklarına mutlaka üye olun ve en başta kendinizi tanıma imkanı bulun." dedi.

"Reklamınızı iyi yapın"

Öğrencilere eğitim süreçleri ve mezuniyetleri sonrası için tavsiyelerde bulunan Sevim konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizin robotlardan ve yapay zekadan daha iyi olmanız lazım. Bu farkındalığı da sosyal girişimcilikle yapabilirsiniz. Kendi hayat felsefeniz ve amacınız neyse ona göre planlamanızı yapın. Okulunuz bittiğinde diploma notunuz değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli olacak. İstekleriniz bir anda gerçekleşmez, bu yüzden sabırlı olun. Ne yapıyorsanız yapın ama reklamınızı iyi yapın."

Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim'e konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr.Abdullah Takım tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ERZURUM