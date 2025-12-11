Haberler

İktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine kariyer tüyoları

İktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine kariyer tüyoları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Lojistik topluluğu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kariyer planlaması üzerine söyleşi düzenledi. Ekonomist Ziya Sevim, öğrencilere kariyer hedefleri belirlemeleri ve sosyal girişimcilik gibi konularda önemli tavsiyelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Lojistik topluluğu tarafından 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) Kariyer Planlaması' konulu söyleşi düzenlendi. Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye çok sayıda öğrenci katıldı.

"Diğerlerinden farklı olun"

Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim, ülkemizdeki dört gençten üçünün İİBF mezunu ve Türkiye'de en fazla mezun veren fakültenin İİBF olduğunu belirterek, "Eğer işsiz olmak istemiyorsanız hedef koymanız gerekiyor. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alanın üzerine gidin. Bu bölümden mezun olunca sizin bir farkınızın olması lazım. Bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız öğrenci topluluklarına mutlaka üye olun ve en başta kendinizi tanıma imkanı bulun." dedi.

"Reklamınızı iyi yapın"

Öğrencilere eğitim süreçleri ve mezuniyetleri sonrası için tavsiyelerde bulunan Sevim konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizin robotlardan ve yapay zekadan daha iyi olmanız lazım. Bu farkındalığı da sosyal girişimcilikle yapabilirsiniz. Kendi hayat felsefeniz ve amacınız neyse ona göre planlamanızı yapın. Okulunuz bittiğinde diploma notunuz değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli olacak. İstekleriniz bir anda gerçekleşmez, bu yüzden sabırlı olun. Ne yapıyorsanız yapın ama reklamınızı iyi yapın."

Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim'e konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr.Abdullah Takım tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title