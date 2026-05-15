İş dünyası öğrenci buluşmaları sürüyor

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları' panelinde, sektör temsilcileri öğrencilere kariyer deneyimlerini aktardı.

Atatürk Üniversitesi Sektör-Öğrenci İş Birliği Kulübü Danışman hocası Doç. Dr. Fırat Altınkaynak öncülüğünde, ana paydaşlığını Genç Finansçılar Derneği'nin yürüttüğü, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları: Sektörel Başarıya Üç İmza" konulu panel, üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik önemli bir oturum oldu.

Gerçekleştirilen oturumda sunuculuğu Zehra Mutlu, moderatörlüğü ise Selma Okumuş üstlendi. Panele davetli konuşmacı olarak Erzurum Bayraklar Turizm Seyahat Acentası sahibi Dilek Deniz Gümüş ile Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu katıldı.

Panel boyunca konuşmacılar; sektör deneyimlerini, iş hayatında karşılaşılan fırsat ve zorlukları, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerine katkı sağlayacak önemli bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Bu etkinliğin temel amacı; öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmalarını sağlamak, kariyer farkındalıklarını arttırmak ve akademik bilgi ile iş dünyası deneyimini bir araya getirerek geleceğe daha donanımlı bireyler yetişmesine katkı sunmaktır. Üniversite ve sektör arasındaki iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım niteliği taşıyan panel, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmüş ve verimli bir atmosfer içerisinde tamamlanmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
