Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üç Bölümünü Yeniden Akredite Etti

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, nitelikli eğitim anlayışı ve kalite odaklı akademik yapısıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Fakülte bünyesinde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2028 yılına kadar yeniden akredite edildi.

Söz konusu üç bölümün yeniden akredite edilmesiyle, eğitimde kalite güvencesinin sağlanması ve uluslararası tanınırlığın sürdürülmesi yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu. Aynı zamanda akreditasyon süreci devam eden Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümleri ise daha önce sahip oldukları MÜDEK Akreditasyon Sertifikalarının yanında EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Bachelor Certificate) ile de akredite edilmiş durumda. Bu sertifika sayesinde, ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilerin diplomaları Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlilik kazanarak uluslararası iş gücü piyasasında tanınırlık sağlıyor.

Akredite edilen bölümleri temsilen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ile beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek hem akreditasyon belgelerini takdim etti hem de sürece dair memnuniyetlerini paylaştı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilir Niteliklerle Mezun Olmaları İçin Tüm Birimlerimizle Titizlikle Çalışıyoruz"

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin kalite odaklı vizyonunun somut bir çıktısı olan bu başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Mühendislik Fakültemizin üç bölümünün MÜDEK tarafından yeniden akredite edilmesi, eğitimde kalite standartlarına olan bağlılığımızın ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Öğrencilerimizin sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de rekabet edebilir niteliklerle mezun olmaları için tüm birimlerimizle titizlikle çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen değerli akademisyenlerimize, bölüm başkanlarımıza ve süreçleri yürüten tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Atatürk Üniversitesi olarak evrensel ölçütlerde eğitim sunma hedefiyle yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, gelecekte de akredite bölüm sayısının artırılarak daha geniş bir uluslararası tanınırlık ağına ulaşılacağını vurguladı. - ERZURUM