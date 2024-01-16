Üye Girişi
Haberler

Ataşehir Belediyesi'nden 'Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi' Paneli

Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan panelde, Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddetin önlenmesi konuları ele alınacak. Panel, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve moderatörlüğünü Arif Kızılyalın yapacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından 20 Ocak Cumartesi günü "Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi" konulu bir panel düzenlenecek.

Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddettin önlenmesi konuları hakkında önemli bilgilerin paylaşılacağı panel, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde, 18.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Son dönemlerde yoğun tartışmalara neden olan "sporda şiddet" konusu ve alınabilecek tedbirler üzerine detaylı görüşlerin aktarılacağı panelin moderatörlüğünü, deneyimli gazeteci - yazar Arif Kızılyalın yapacak. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Turgay Biçer ve Eski Süper Lig Hakemi Spor Bilim Uzmanı Serkan Çınar da konuşmacı olarak katılacaklar.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ataşehir Spor Şiddet Etkinlik Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title