Haberler

ASO 62. Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sanayi Odası, 62'inci kuruluş yıl dönümünde ASO Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve Anıtkabir Özel Defteri'ne duygu dolu bir yazı yazıldı.

Ankara Sanayi Odası, 62'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 62'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde yapılan ziyarete ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri yer aldı.

Ziyaret esnasında Aslanlı Yol'dan geçerek üzerinde 'Ankara Sanayi Odası' yazan kırmızı beyaz çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ardıç ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ardıç, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ilkelerinin ve gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda 18 Kasım 1963'te kurulan Ankara Sanayi Odamızın 62'inci yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. En değerli mirasınız olan cumhuriyetimizin değerleriyle aydınlanan yolumuzda, sanayinin ülkemiz için değerini vurgulayan 'Her yeni endüstri eseri, muhitine refah ve medeniyet ve bütün memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir' sözlerinizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bini aşkın üyemizle aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunuyor, Ankaramızı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Minnet, özlem ve saygıyla"

Törenin ardından ASO heyeti Anıtkabir'de hatırı fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.