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Aşkale Koçak İlköğretim Okulu Atletizmde İl İkincisi Oldu

Aşkale Koçak İlköğretim Okulu Atletizmde İl İkincisi Oldu
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Erzurum'da gerçekleştirilen ilkokullar arası puanlı atletizm yarışmalarında Aşkale Koçak İlköğretim Okulu, atletizm takımı ile il ikinciliğini elde etti. Yarışmalarda bazı branşlarda öğrenciler birincilikle öne çıktı.

Okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında Aşkale Koçak ilköğretim okulu il ikincisi oldu.

Erzurum'da düzenlenen İlkokullar arası puanlı atletizm müsabakalarında, eski milli sporcu, Atletizm Antrenörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Elif Eyüp idaresindeki Koçak Ortaokulu atletizm takımı il ikincisi oldu.

Yarışmalarda, Cirit branşında Hüseyin Akdağ ve Esma Demir birinci, Yüksek atlamada Berkay Turan birinci, 100 metre engellide Berkay Turan birinci ve 60 metrede Elif Feyza Kırpınar birinci olmayı başardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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