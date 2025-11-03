Haberler

Artvinliler, Açıklanan Enflasyon Oranlarını Yetersiz Buldu

Güncelleme:
Artvin'de vatandaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek fiyatlarla örtüşmediğini belirtti. Pazarda karşılaştıkları yüksek fiyatların enflasyon verilerini sorgulamasına neden olduğu ifade edildi.

HABER: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Artvinli vatandaşlar, pazarda karşılaştıkları yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bence doğru değil. Pazar öyle değil, enflasyon çok yüksek. Pazarda rakamlar çok farklı, gerçek, açıklanan rakamdan başka" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 oranındaki enflasyon verileri, Artvin'de vatandaşların tepkisine yol açtı.

Kent merkezindeki pazarda alışveriş yapan Hasan Yaşar, açıklanan oranların gerçek fiyatlarla örtüşmediğini belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Buradaki fiyatları sor. Uzun salatalık kaç lira? 100 lira. Patates 40 lira. Şimdi bu enflasyon doğru mu? Benim adım Hasan Yaşar, ben saklamam. Maydanozun bağı 25 lira, pırasa 50 lira, zeytin 300 lira. Enflasyon burada belli."

"Doğru değil çünkü pahalılık var"

Pırnalı Köyü'nden Zeki isimli emekli vatandaş, TÜİK'in açıkladığı oranlara inanmadığını belirterek, "Yıllık 32,87 olur ama aylık 2,55 olamaz. Öyle bir görünüm yok. Doğru değil çünkü pahalılık var" dedi.

Bir başka vatandaş da, "Bence doğru değil. Pazar öyle değil, enflasyon çok yüksek. Pazarda rakamlar çok farklı, açıklanan rakamdan gerçek başka" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon yüzde 100"

Artvinli Fehmi Uzun, açıklanan oranların gerçeğin çok altında olduğunu savunarak, "Yüzde 100  enflasyon. Onu yanlış açıklamışlar. Pazarda fiyat belli, maaşı artırmamak için yapıyorlar bunu" dedi.

"Gelsinler, pazarı görsünler"

Sevinir Çorbacıoğlu ise, "Hiçbiri doğru değil. Kafalarına göre diyorlar. Gelsinler, pazarı görsünler, neyin ne olduğunu anlarlar" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Osman Boğacı da artan yaşam maliyetine dikkati çekerek, "Her şey pahalı. Kiralar başını almış gidiyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
