Şavşat'ta Vatandaşlar Artan Fiyatlara Tepkili: Hiçbir Şey Alamıyoruz. En Büyük Paramız Neredeyse 20 Lira Gibi Oldu

CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle pazarcı ve vatandaşların zor günler geçirdiğini belirtti. Esnaf ve vatandaş, yüksek fiyatlar karşısında yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Artvin'in Şavşat ilçesinde artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle pazarcı ve vatandaşların zor günler geçirdiğini söyledi. Gülel, "Ülkede hayat pahalılığı gerçekten dayanılmaz noktalara ulaştı. 18 bin lirayla, 22 bin lirayla hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey alamıyoruz. En büyük paramız neredeyse 20 lira gibi oldu" dedi.

Şavşat'ta vatandaşlar, artan hayat pahalılığından pazarcılar ise satışların düşmesinden yakındı. CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, şunları söyledi:

"Ülkede hayat pahalılığı gerçekten dayanılmaz noktalara ulaştı. 18 bin lirayla, 22 bin lirayla hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey alamıyoruz. En büyük paramız neredeyse 20 lira gibi oldu. Bugün bir Amerikalı, en büyük parası olan 100 dolarla bir yemek yiyemezse herhalde kıyamet kopar. Ama biz 200 lirayla bir kişi bile karnını doyuramıyoruz. İnsanların umudunu bitirmek için bunlar yapılıyor. Ama maalesef 'büyüme' dedikleri büyümeyi biz göremiyoruz. Ne olacak? Halk sandıkta bu iktidarı gönderecek. Ondan sonra gelen iktidarlar, bizim kadrolarımız bu işleri çözmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bunların tamamının çözüleceğine inanıyorum. Hırsızlığın önünü kesemiyoruz, liyakatsizlik aldı başını gidiyor. Bir kuruma gittiğiniz zaman cevap alabileceğiniz kimse bulamıyorsunuz. Her yerde böyle. Ülkede bir sıkıntı var, bir yönetim sıkıntısı var."

Pazarcı esnafı Gülten Yazar, "Pazarda satış yapıyorum. Bu hafta geldim, daha önce gelmemiştim. Her şeyi satamıyoruz. Satışlar güzel ama alan yok" dedi. Esnaf Nurettin Usta ise "Satışlar normal. Pahalı değil, ucuz da değil, orta şekerli gidiyor. Ama vatandaş pahalı diyor. Emekli değilim. 65 yaş maaşı yetmiyor tabii, yetmez. Bu zamanda 65 yaş maaşıyla ne yapılabilir" diye konuştu.

Fiyatların yüksekliğinden yakınan pazarcı Sevinç Yorulmaz, "Satışlar iyi sayılır. Emekli değilim. Eşim çalışıyor, şoförlük yapıyor. Ama pek de memnun değiliz. Her şey çok pahalı. Hem satamıyoruz hem alamıyoruz" ifadelerini kullandı

Esnaf Hanım Gündüz, "Bu ucuzluğu getirsinler. Yeter artık bu pahalılık, canımıza yetti. Yaşlandık, 70–80 yaşına geldik, çalışamıyoruz. Pazarcılık yapıyoruz ama yapamıyoruz. Ucuzluk gelsin, bu dünya biraz düzelsin. Biz de rahat yaşayalım. Çoluğumuz çocuğumuz var, iş yok güç yok. Çoluğumuz çocuğumuz boşta" şeklinde konuştu

Kaynak: ANKA / Yerel
