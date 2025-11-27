Haberler

Artvin Murgul'da Siyanür Havuzu Projesine Halk Tepkisi Büyüyor

Artvin'in Murgul ilçesinde, Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır AŞ'nin siyanürle ayrıştırma havuzları kurma planı bölge halkının tepkisini topladı. Murgullular, projeye karşı birleşerek, topraklarını korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

(ARTVİN) - Artvin'in Murgul ilçesinde, Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır AŞ'nin siyanürle ayrıştırma yapılacak havuzlar kurma planına bölge halkının tepkisi artıyor. Yıllardır çevresel sorunlara yol açtığını belirttikleri şirkete karşı çıkan Murgullular, düzenledikleri buluşmada ANKA Haber Ajansı'na "Memleketimizin maddi karşılığı yok. Çocuklarımızdan bize emanet bu toprakları hiçbir şeye değişmeyiz" diyerek projeye izin vermeyeceklerini vurguladı.

Artvin'in Murgul ilçesinde Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır AŞ'nin siyanürle ayrıştırma yapılacak havuzlar kurma planına tepkiler büyüyor. Bölge halkı, yıllardır çeşitli çevresel sorunlara neden olduğunu belirttikleri şirketin yeni projeye başlamasına izin vermeyeceklerini ifade ediyor.

Murgullular, siyanür havuzlarına karşı düzenledikleri buluşmada tepkilerini ANKA Haber Ajansı'na dile getirdi.

Murgul sakini Fatma Arslan, siyanür havuzu planına ilişkin şunları söyledi:

"Burada yaşıyoruz, buradan gitmek istemiyoruz. Zehirlenmek istemiyoruz. Siyanür eşittir ölüm demek. Şirketin hemen arka tarafta atık havuzu var. Bu toprakların zehirlenmesini istemiyoruz. Bu havuzda kaçaklar oluyor. Z3, Z5 seviyesinde konsantre bakır işlemleri sırasında bu kaçakları yıllardır engelleyemiyorlar. HES'lere atık kaçırdıkları için ceza ödüyorlar. Neden ceza ödüyorlar, bunu bir sormak lazım. Ben bu şirkette 16 ay çalıştım ve atıldım. Cengiz'e karşı dava kazanabilen yok. Siyanür havuzu kurmayacağız diye bir söz hiç olmadı. Buraya geldikleri günden beri bu plan vardı. Siyanüre hayır. Katiyen kurdurmayacağız. Ölümüne mücadele edeceğiz."

"Yetkili bile 'Evet zehirdir' dedi"

Murgullu başka bir vatandaş ise bilgilendirme toplantılarının halkın kaygılarını gidermediğini belirterek, "Yıllardır bu süreçleri yaşıyoruz. İnsanları hiçe sayarak toplantı düzenliyorlar. Ne anlatırlarsa anlatsınlar, biz siyanür havuzunu istemiyoruz. 3-4 gün önce yapılan toplantıda bir yetkiliye sorduk: Siyanür zehir değil midir? 'Evet, zehirdir.' dedi. O zaman neyi anlatıyorlar bize? Alternatif bir yöntem varsa dinleyelim ama siyanürü kesinlikle kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
