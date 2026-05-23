Hopa Kurban Pazarı'nda Üretici Dertli: Giderlerimizi Bile Çıkaramıyoruz

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Hopa'da kurulan Kurban Pazarı'nda satıcılar, artan yem ve nakliye maliyetleri ile düşen alım gücü nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti. Bazı satıcılar yüksek maliyetler nedeniyle zarar ettiklerini, hayvancılığın sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. Az sayıda üretici satışlardan memnun olsa da besiciler ve satıcılar piyasanın durgun olduğunu kaydetti.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Artvin'in en büyük kurban pazarı olan Hopa Kurban Pazarı'nda beklenen hareketlilik pazara yansımadı. Hopa Sugören Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, geçen yıla göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının azalmasının yanı sıra alıcı sayısındaki azalma da üreticileri düşündürüyor.

Önceki yıllara göre pazardaki hareketliliğin azaldığını kaydeden Eyüp Durmuş, satışların durgunluğundan yakınarak, "Bakın, görüyorsunuz, insan yok. Alıcı fazla yok. Hayvanlarımızı getirdik ama müşteri olmayınca satış da olmuyor. Zeytin fiyatına hayvan veriyoruz. Etin kilosu 600 liraya geliyor ama yine de alıcı yok. Piyasa tamamen durmuş durumda. Biz her yıl geliyoruz. Geçen yıl bu pazarda yaklaşık 500 hayvan satılıyordu, şimdi ise toplam 250 hayvan var. Onların da yaklaşık 100 tanesi hala satılmadı. Yem masrafı, çadır masrafı derken giderlerimizi bile çıkaramıyoruz" dedi.

"GEÇEN YILKİ FİYATLARDAN SATIŞ YAPIYORUZ"

Erzurum'dan Hopa'ya kurbanlık getiren Günay Alkan, piyasanın durgun olduğunu vurgulayarak, "15 yıldır sürekli buraya gelip gidiyoruz. Ancak piyasalar çok durgun. Ticaretimizden verim alamıyoruz. Sadece nakliye için 20 bin lira ödüyoruz. Yer parası da cabası. Bir torba yem bin 100-bin 200 lira olmuş. Samanın tonu 12 bin lira. Üretici olarak çok mağduruz. 16 hayvandan sadece 4'ünü satabildik. Bayrama sayılı gün kaldı ama piyasa hala yok. Geçen yılki fiyatlardan satış yapıyoruz" dedi.

Hopa pazarında kurban satan Hurşit Bilgin, Ardahan'dan getirdiği kurbanlıkları satamadığını vurguladı. Üretici Kamil Polat ise satışların kısmen iyi olduğunu vurguladığı açıklamasında yüksek maliyetlerden şikayet ederek, "İşlerimiz fena değil. Oltu'nun Ayvalık köyünden geldik. Biraz satış yaptık, dört tane tosunumuz kaldı. Vatandaş fiyatları pahalı buluyor ama bizim için de maliyetler çok yüksek. Bir torba yem 1150 lira. Ot, saman, yem çok pahalı. Hayvancılık artık bitme noktasına geldi. Eskiden 30-40 hayvan getirirdim, şimdi 15 hayvan getirebildim" diye konuştu.

"PİYASA ÇOK İYİ OLMASA DA ŞÜKREDİYORUZ"

Bir başka satıcı ise satışlardan memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Malları Ardahan'ın Bağdaşen köyünden, Bülbülen Yaylası'ndan getirdik. Bülbülen Yaylası, Ardahan ile Artvin'in ortak yaylasıdır ve bölge hayvancılığının önemli merkezlerinden biridir. Hayvanlarımız yayla malıdır. Allah'a şükür satışlarımız iyi geçti. Hopa halkına teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Yaklaşık 40-50 koç ve 30 büyükbaş hayvan sattık. Şu anda birkaç hayvanımız kaldı. Piyasa çok iyi olmasa da yine de şükrediyoruz."

"HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ"

35-40 yıllık hayvancı olduğunu belirten Hamit Polat ise sektörün bitme noktasına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayvan satışları çok ağır ilerliyor. Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ne satıcı memnun ne de alıcı. Hayvancılık artık bitme noktasına geldi. Erzurum'un Oltu ilçesi Ayvalık Mahallesi'nden geldik. 35-40 yıldır bu işi yapıyorum ama artık sonuna geldik diyebiliriz. Kurban satışları beklentimizi karşılamadı. Şu an sattığımız fiyatlarla yeniden hayvan alma şansımız yok. Yine de müşteri bekliyoruz. Hayırlısı Allah'tan."

Kaynak: ANKA