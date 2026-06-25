Arsuz'da buğday hasadı devam ediyor

Hatay'ın bereketli topraklarının yer aldığı Arsuz ilçesinde 20 bin dekar alanda üretimi yapılan buğdayda hasat devam ediyor.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Üçgüllük Mahallesi'nde gerçekleştirilen buğday hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. ve hasat süreciyle ilgili bilgi aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Arsuz'da yaklaşık 20 bin dekarlık alanda buğday üretimi yapılırken, iklim şartlarının elverişli seyretmesi sayesinde bu yıl dekara ortalama 600 ila 650 kilogram verim elde edildiği belirtildi.

Hasat alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Eroğlu, buğdayın tarımsal üretim ve gıda arzı açısından stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu ifade etti. Arsuz'un verimli topraklarının üreticilerin emeğiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirten Eroğlu, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Eroğlu, hasat döneminin ilçe ve üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı