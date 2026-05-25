Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicilerinin yoğun mesaisi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ardahan'da kurban kesecek vatandaşlar bıçaklarını biletlemeye başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Ardahan'da bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçaklarını biletiliyor. Kent merkezinde bıçak bileme işiyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı.

Yoğunluğun yaşandığı çarsıda alışverişe gelen vatandaşlardan bazıları yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletlemeyi tercih ediyor. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 200 ile 400 lira arasında, biletleme fiyatı ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. - ARDAHAN

