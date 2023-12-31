Antalyaspor JPM Cape Town takımı, Güney Afrika'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara yardım eli uzattı

Antalyaspor JPM Cape Town takımı, Güney Afrika'da yardıma ihtiyacı olan ve ailesi bulunmayan çocukların yüzünü güldürdü.

Antalyaspor Uluslararası İlişkiler Stratejik Planlama Departmanı'nın çalışmaları neticesinde Güney Afrika'nın başkenti Cape Town kentinde kurulan Antalyaspor JPM Cape Town takımı, kentte bulunan ve yardıma ihtiyacı olan ailelerin çocukları ile ailesi olmayan çocuklara yeni yıl hediyesi götürdü.

Yeni yıl hediyesi

Antalyaspor JPM Cape Town takımının başkanı Justin Paulsen öncülüğünde, kulübün teknik ekibi ve futbolcularından oluşan grup, öncelikle ihtiyaçlı aileleri ve ailesi olmayan çocukları belirledi, ardından giyecek, gıda, kırtasiye ve oyuncuk malzemelerinden oluşan ihtiyaçları temin etti. Teknik ekip ve futbolcular yeni yıl öncesi bu aileleri ve ailesi olmayan çocukları ziyaret ederek yardım malzemelerini dağıttı. Antalyaspor tişörtleri giyen teknik ekip ve futbolcular, çocukların hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkarak hediyelerini verdi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ve çocuklar da Antalyaspor'un duyarlı davranışı için teşekkür etti. - ANTALYA