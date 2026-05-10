Edirne'de Anneler Günü'nde çiçek satan kadınlar

Edirne'de cadde ve sokaklarda ellerinde çiçek demetleriyle dolaşan kadınlar, hem çocuklarından uzak kalmanın burukluğunu hem de ekmek mücadelesinin sorumluluğunu yaşadı. Gün boyunca vatandaşlara çiçek satmaya çalışan kadınlar, kendi Anneler Günü'nü çalışarak geçirdi.

Kırklareli'nin Vize lçesinden Edirne'ye geldiklerini söyleyen kadınlar, sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını belirtti. Caddelerde satış yapmaya çalışan kadınlar, vatandaşların annelerine çiçek almasını umut ettiklerini ifade etti.

Çiçek satan 29 yaşındaki Nazife Ovgaç, "Ekmek parası için geldik. İnşallah güzel olur diye umut ediyoruz. Çocuğumu evde bıraktım, onu da özlüyorum ama çalışmak zorundayız" dedi.

Anneler Günü'nde çalışmanın kendisi için ayrı bir duygu olduğunu söyleyen Ovgaç, "Sonuçta biz de anneyiz. Çocuklarımız için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka anne ise çocuklarının telefonla Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Allah ne nasip ederse" dedi. - EDİRNE

