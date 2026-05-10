Edirne'de Anneler Günü'nde çiçek satan kadınlar

Edirne'de Anneler Günü'nde çiçek satmak için sokaklarda dolaşan kadınlar, çocuklarından uzak olmanın burukluğunu yaşarken ekmeği için mücadele ediyor. Kırklareli'nin Vize ilçesinden gelen kadınlar, çiçek satarak hem ailelerinin geçimine katkı sağlıyor hem de annelerin bu özel gününü kutlamayı umuyor.

Edirne'de cadde ve sokaklarda ellerinde çiçek demetleriyle dolaşan kadınlar, hem çocuklarından uzak kalmanın burukluğunu hem de ekmek mücadelesinin sorumluluğunu yaşadı. Gün boyunca vatandaşlara çiçek satmaya çalışan kadınlar, kendi Anneler Günü'nü çalışarak geçirdi.

Kırklareli'nin Vize lçesinden Edirne'ye geldiklerini söyleyen kadınlar, sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını belirtti. Caddelerde satış yapmaya çalışan kadınlar, vatandaşların annelerine çiçek almasını umut ettiklerini ifade etti.

Çiçek satan 29 yaşındaki Nazife Ovgaç, "Ekmek parası için geldik. İnşallah güzel olur diye umut ediyoruz. Çocuğumu evde bıraktım, onu da özlüyorum ama çalışmak zorundayız" dedi.

Anneler Günü'nde çalışmanın kendisi için ayrı bir duygu olduğunu söyleyen Ovgaç, "Sonuçta biz de anneyiz. Çocuklarımız için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka anne ise çocuklarının telefonla Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Allah ne nasip ederse" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
