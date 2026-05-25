Ankara'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu Ulus Hali'ne de yansıdı

Kurban Bayramına sayılı günler kala alışverişe çıkan Ankaralıların tercihlerinden biri de her yıl olduğu gibi Ulus Hali oldu. Vatandaşlar, her türlü ihtiyacın bulunduğu halde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala Ankara'da yer alan Ulus Hali'nde alışveriş hareketliliği arttı. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, alışveriş için tarihi hali tercih ederken, esnaflar ise yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesini beklediklerini söyledi. Hal esnafından Muhammed Akif Tekin, bu yıl bayram öncesi yoğunluğun geçmiş yıllara göre daha düşük olduğunu belirterek, "Bayramdan önceki yoğunluğumuz bu sefer çok iyi değil, geçen seneler daha iyiydi. Bu sene devlet tatili çok verdiği için insanlar erken köye gitti, memleketi erken ziyaret etti. Normalde salı gününe kadar çok kalabalık olması gerekiyor ama bu sene biraz düşük. Ramazan Bayramı'na kıyasla bu sene daha iyi. Umarım gelecek bayramlarda daha iyi olur. Halin kalitesini bilen hale geliyor, buranın yeri halkın gözünde ayrı" dedi.

"Vatandaş 9 gün tatil olduğu için köylere gidiyor"

Esnaflardan Yasin Yüksel ise bayrama kısa süre kala hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Bayramdan bir gün iki gün öncesi bir yoğunluk var. Şu an vatandaş 9 gün tatil olduğu için köylere gidiyor, tatile gidiyorlar. Şu an bir yoğunluk var ama yarından sonra yoğunluk biter. Herkes memleketine gidiyor, yavaş yavaş azalıyor. Bayramlar hep iyi geçiyor, herkes için de iyi geçsin. Yola çıkıyorlar Allah kaza bela vermesin, inşallah sağ salim giderler gelirler" diye konuştu.

"Almak istediğiniz her şeye ulaşamıyorsunuz"

Vatandaşlardan Poyraz Atman da ekonomik şartların bayram alışverişini etkilediğini belirterek, "Bayramlar her zaman güzel ama ekonomik şartlar çok zorlayıcı. Almak istediğiniz her şeye ulaşamıyorsunuz. Keşke öyle bir bayram geçirmiş olsaydık, herkes için çok daha iyi olacaktı ama maalesef değil. Önümüzdeki bayramlar inşallah böyle geçer, ülkemiz için vatandaşlarımız için hayırlısı olur inşallah. Bu bayram hiçbir şey yapmayacağım, mecburen evde olacağız. Bayramlık alışverişlerimiz, gelenler gidenler olacak onlar için ufak tefek alışverişlerimizi yaptık. Umarım her şey çok güzel geçer" ifadelerini kullandı.

"Buralar çok güzel, her ihtiyacımızı alıyoruz"

Vatandaş Emine Avcı ise eski bayramların daha farklı geçtiğini söyleyerek, "Eski bayramlara göre çok iyi değil, eskiden çok daha güzeldi ama buna da şükür yine de güzel. Bu bayram kurban keseceğim, daha sonra köye gideceğim, annemi ziyaret edeceğim. Çok mutluyuz, geliyoruz geziyoruz. Buralar da çok güzel, her ihtiyacımızı alıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı