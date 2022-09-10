Ankara yerel haberleri... Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Yeni Başarı Yerel Haberler Ankara habere göre Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık, Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık, Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Afyonkarahisar'da 4-9 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'na katılan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık rakiplerini tek tek eleyerek şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarının yanı sıra bireysel sporlarda da başarıya ulaşan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, yeni madalyalar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaynak: ANKA / Yerel Çankaya Belediyesi Türkiye Yerel Haberler

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