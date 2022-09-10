Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara yerel haberleri... Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Yeni Başarı

Yerel Haberler

Ankara yerel haberleri... Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Yeni Başarı

Ankara habere göre Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık, Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık, Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da 4-9 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç Şampiyonası'na katılan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık rakiplerini tek tek eleyerek şampiyonluğa ulaştı.

Takım sporlarının yanı sıra bireysel sporlarda da başarıya ulaşan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, yeni madalyalar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title