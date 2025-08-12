Ankara'da Restoranlar Digitürk Zamlarını Protesto Ediyor

Ankara'da Restoranlar Digitürk Zamlarını Protesto Ediyor
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yaklaşık 40 restoran ve kıraathane işletmecisi, Digitürk'ün fahiş üyelik fiyatlarına karşı toplu protesto düzenledi. Yüksek fiyat artışlarından dolayı maç yayınlarını vermekten vazgeçme kararı aldıklarını ifade ettiler.

Ankara'da bulunan kıraathane ve restoran işletmecileri Digitürk üyelik fiyatlarına yapılan yeni zammı protesto etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan yaklaşık 40 restoran ve kıraathane işletmecisi, Digitürk'ün yaptığı yeni zam birlikte artan üyelik fiyatlarına karşı tepki gösterdi. Digitürk'ün, kahvehaneler ve restoranlar için belirlediği üyelik bedellerinin 1 milyon lira ile 2 milyon lira arasında değiştiğini iddia eden işletme sahipleri, fiyatların fahiş seviyelere çıktığını ve bu sezon Digitürk sözleşmelerini yenilemekten vazgeçtiklerini ifade etti.

"Gerekirse de bu yıl maç yayını vermeyeceğiz"

Digitürk'ün yapmış olduğu zam üzerine işletmesinin camına afiş asan restoran işletmecisi İkram Öksüz, "Biz Digitürk'e yapmış olduğu yüksek fiyat artırımından dolayı bir protesto kampanyası başlattık. Bu protestonun amacı, insanları bilgilendirmek amaçlı. Kapılarımızın girişlerine pankartlarımızı astık. Müşteriler maç yayınlarının neden verilemediğini soruyorlar bize. Biz de fahiş fiyatlardan dolayı verilemediğini anlattık. Bunun için de dedik ki bir afiş asalım, bir grup kuralım. Şu anda bizim grubumuzda, Ankara genelinde sadece 40'dan fazla kafe var. Bu kafelerin talepleri de belli. En azından fiyatlara bir indirim yapsınlar. Verdikleri fiyattan en azından yarı yarıya bir indirim yapmaları lazım. Çünkü verdikleri fiyat şu anda bazı yerlerde 2 milyonu lirayı aştı. Sadece sezon boyunca maç yayını için 2 milyon liradan fazla bir fiyat istiyorlar. Bazı yerlerde 1 milyon lira fiyat istiyorlar. Yerine göre, kafasına göre bir fiyat politikaları var. Bu fiyat politikasının neyden olduğunu biz de anlamış değiliz. O yüzden biz bu talebimizde sonuna kadar direneceğimizi söylüyoruz. Gerekirse de bu yıl maç yayını vermeyeceğiz" dedi.

"Böyle aşırı bir fiyat kabul edilemez"

Yeni zam ile birlikte üyelik fiyatlarının aşırı yüksek olduğunu belirten restoran işletmecisi Muzaffer Akgeyik, "Burada Digitürk'ü yapmış olduğu fahiş fiyattan dolayı tüm esnaf arkadaşlarımızla beraber protesto ediyoruz. Böyle bir rakamı esnaf arkadaşlarımız birlikte kabul etmiyoruz. Geçen sene 250 bin lira ödediğimiz üyeliğe bu sene 1 milyon lira teklif ediyorlar. Biz esnaf olarak bunu kesinlikle reddediyoruz. Digitürk'ten böyle bir yayını hiç kimse istemiyor. Böyle aşırı bir fiyat kabul edilemez" diye konuştu. - ANKARA

